Облитая кислотой петербурженка пришла в сознание

Все дни с момента трагедии рядом с Анастасией находятся её родные и жених Антон, который регулярно навещает возлюбленную.

Жительница Петербурга Анастасия, ставшая в мае жертвой жестокого нападения с применением кислоты, пришла в сознание. По информации spb.aif.ru, медики перевели девушку из реанимации в обычную палату и продолжают работу по восстановлению её здоровья.

Несмотря на тяжелейшие травмы, врачам удалось сохранить правый глаз пациентки, однако левый пришлось удалить. В настоящее время специалисты проводят необходимые процедуры и разрабатывают дальнейший план лечения. Посещения в палате ограничены и допускаются только по специальному пропуску.

Все дни с момента трагедии рядом с Анастасией находятся её родные и жених Антон, который регулярно навещает возлюбленную. Помощь и поддержку оказывают также родители и сестра девушки. Для оплаты дорогостоящих операций, изготовления глазного протеза и последующего косметологического восстановления близкие открыли сбор средств. За первые сутки неравнодушные люди пожертвовали более 300 тысяч рублей.

Напомним, нападение произошло 23 мая в квартире на Железноводской улице. По версии следствия, бывший знакомый девушки ворвался в жильё, облил её кислотой и нанёс ножевые ранения. Подозреваемый задержан и находится под стражей по обвинению в покушении на убийство. В ходе расследования появились новые обстоятельства: следователи проверяют информацию о возможном соучастнике, который мог помочь нападавшему приобрести и подготовить кислоту.

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Фото: Piter.TV