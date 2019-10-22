Постпредство России посоветовало НАТО закупить учебники по истории

Закупка комплексов обмундирования в Арктике заставило россиян нелестно пошутить в Twitter.

Постпредство России посоветовало НАТО закупать учебники по истории вместо арктической формы. Об этом специалисты пошутили через Twitter на официальном аккаунте организации.

Ранее руководство альянса объявило о заказе камуфляжа и обмундирования для сотрудников. Оно понадобится специалистам во время проведения зимних операций при -40 градусах по Цельсию. В общей сложности командование закупило 78 тысяч комплектов одежды на 79 миллионов евро.

Чтобы доказать чисто оборонительное военное планирование НАТО? Может быть, стоит закупить книги по истории про Вторую мировую войну, например про Сталинград? прокомментировал российские дипломаты

Ранее генсек НАТО объявил, что организация собирается расширить свои позиции в Арктике. Делегаты постараются учитывать интересы России в регионе, чтобы избежать напряженности.

Piter.tv писал о том, что в Германии идут учения НАТО по сценарию ядерной войны.

Фото: Twitter/Russians at NATO

Видео: YouTube/Corcoran AL