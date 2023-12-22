Дмитрий Полянский оценил использование западного оружия для ударов по мирному населению.

Оказавшийся в общественном информационном пространстве разговор немецких военнослужащих об атаке на Крымский мост подтверждает, что на территории Украины находятся западные советники, которые помогают своим коллегам из киевского режима выбирать цели для совершения ударов по российским объектам. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании Совета безопасности при Всемирной организации российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат отметил, что каждое применение дальнобойного вооружения стран-членов НАТО против гражданского населения делает поставщиков военной помощи соучастниками преступлений, нарушающих международное гуманитарное право.

В ходе этого же разговора мы услышали подтверждение того, что американские, британские и европейские военные советники непосредственно находятся на Украине и помогают ВСУ выбирать цели для ударов. То есть подтвердилось то, о чем мы давно говорили. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Постпредство РФ: данные об ударе по Ил-76 говорят, что это продуманное преступление Киева.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций