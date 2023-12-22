Постпредство РФ: данные об ударе по Ил-76 говорят, что это продуманное преступление Киева

Дмитрий Полянский оценил трагедию, которая произошла в Белгородской области.

Вся информация об уничтожении российского самолета Ил-76 с военнопленными в Белгородской области указывают на то, что речь идет о преднамеренном и продуманном действии со стороны Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании Совета безопасности при всемирной организации российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат назвал трагедию военным преступлением киевского режима.

Все имеющиеся у нас сегодня данные указывают на то, что мы имеем дело с преднамеренным, продуманным преступлением. Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дипломат подчеркнул, что киевский режим по каким-то необъяснимым любому здравомыслящему человеку причинам постановил прервать проведение встречи по обмену солдатами. Дмитрий Полянский добавил, что срыв состоялся варварским способом.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций