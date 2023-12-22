Дмитрий Полянский призвал Запад не замалчивать преступления ВСУ.

Коллективный Запад оправдывает все преступления киевского режима и пытается переводить стрелки на Россию. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Такое мнение дипломат высказал коллегам в рамках мероприятия, посвященного авиакрушению российского самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого находились украинские военнослужащие. Известно, что воздушное судно было сбито ВСУ.

Запад по-прежнему в угоду политической конъюнктуре оправдывает любые преступления своих киевских марионеток, пытаясь переводить стрелки на Россию, даже когда факты говорят об обратном. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Постпредство РФ назвало параноидальным выступление представителя Украины на СБ ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций