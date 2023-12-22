Постпредство РФ назвало параноидальным выступление представителя Украины на СБ ООН

Дмитрий Полянский прокомментировал позицию Киева по трагедии в Белгородской области.

Москва считает параноидальным выступление заместителя украинского постоянного представителя на заседании Совета Безопасности ООН в связи со сбитым Вооруженными силами Украины в Белгородской области российским самолетом Ил-76 с украинскими военнопленными. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат уточнил, что Украина в установленном порядке получила списки жертв трагедии.

Я на самом деле не собирался комментировать украинское выступление. Оно, как всегда, параноидальное и бредовое. Скажу лишь, что, видимо, установка, которую моя коллега получила, - продолжать дальше врать и выгораживать киевский режим. Дмитрий Полянский,зампостпред РФ в ООН

Украина показывает неспособность выполнять даже технические договоренности.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций