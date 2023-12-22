Украина показывает неспособность выполнять даже технические договоренности

Дмитрий Полянский оценил вероятность переговоров между Киевом и Москвой.

Киевски режим продемонстрировал собственную неспособность выполнять даже технические договоренности, уничтожив российский самолет с украинскими военнопленными на борту в Белгородской области. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат пояснил коллегам, что указанное военное преступление вписывается в контекст Минских соглашений и отказа украинской власти от уже парафированного проекта мирного договора в Стамбуле в апреле 2022. В Москве напомнили, что это произошло из-за натиска западных кураторов. Полянский добавил, что страна не отказывается от переговорной позиции, однако продолжает СВО ради спасения жизней людей на Донбассе.

Как мы можем относиться к заявлениям и гарантиям режима и его западных спонсоров после того, как киевский диктатор еще раз наглядно продемонстрировал, что он не может выполнить даже техническую договоренность об обмене заключенными? Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций