Дмитрий Полянский прокомментировал авиакрушение в Белгородской области.

Уничтожение Вооруженными силами Украины российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными на борту в белгородской области показывает бесчеловечную сущность и недоговороспособность киевского режима. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат указал коллегам на то, что украинские власти готовы приносить в жертву геополитическим интересам стран коллективного Запада собственное население в любом количестве. Спикер заметил, что такая обстановка дел уже ни для кого в мире не является секретом.

Этими чудовищными действиями режим Зеленского, если он, конечно, осуществляет хоть какой-то контроль над действиями своих боевиков, в очередной раз показал свою бесчеловечную сущность и полную недоговороспособность. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Постпредство РФ при ООН: США и ФРГ окажутся соучастниками, если Ил-76 сбили из их оружия.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций