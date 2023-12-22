Дмитрий Полянский призвал СБ осудить действия ВСУ в белгородской области.

Москва призывает государства - члены Совета Безопасности ООН осудить катастрофу сбитого Вооруженными силами Украины в Белгородской области российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании СБ при Всемирной организации российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Дипломат указал коллегам на то, что Германия и Америка окажутся соучастниками преступления в том случае, если будет установлено, что авиакрушение произошло из-за предоставленного ими оружия.

Призываем решительно осудить этот и все другие террористические акты киевской хунты. Молчание в данной ситуации лишь укрепляет уверенность коррумпированного диктаторского режима Зеленского в собственной безнаказанности. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Россия добавила, что мир видит примитивные и трусливые попытки представителей киевского режим вопреки очевидным фактам сбросить с себя ответственность за трагедию. Дмитрий Полянский уверен в том, что власти на Украине "откровенно заврались, запутались и закапывают себя" во лжи. Дипломат не знает, по какой причине ВСУ приняли решение сорвать обмен военнопленными таким варварским способом. В РФ рассчитывают понять, шла ли речь о несогласованности действий войск по чьей-то самостоятельной инициативе или о сознательном и продуманном преступлении.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций