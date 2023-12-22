Дмитрий Полянский оценил отказ Парижа по экстренному заседанию СБ ООН.

Париж поставил интересы Североатлантического военного альянса выше своих международных обязанностей в качестве председателя Совета Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании СБ Всемирной организации российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский. Таким образом дипломат прокомментировал отказ Франции 24 января проводить запрошенное Москвой заседание по поводу сбитого армией киевского режима российского самолета Ил-76 с украинскими военнопленными.

Сожалеем, что французская дипломатия, которая ранее демонстрировала суверенный подход, не выдержала натовского катка солидарности, поставив интересы НАТО и <...> Киева выше ваших обязательств председателя СБ ООН. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Полянский раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Организаций