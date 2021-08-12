Полянский раскритиковал вето США на резолюцию о прекращении огня в Газе

Москва оценила позицию Вашингтона по Ближнему Востоку.

Американские власти, заблокировав в Совете Безопасности ООН проект резолюции с требованием к немедленному прекращению огня в зоне регионального конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем, вынесли смертный приговор тысячам мирных граждан на территории сектора Газа и еврейского государства. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании СБ Всемирной организации российский заместитель постоянного представителя Дмитрий Полянский.

Не будет преувеличением сказать, что сегодняшний день станет одним из самых черных дней в истории Ближнего Востока. В очередной раз цинично заблокировав призыв к прекращению огня ... коллеги из США на наших с вами глазах вынесли смертный приговор еще тысячам... Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

В России уточнили, что западные коллеги могут цинично и сколько угодно говорить красивые и пустые слова о демократии, правах человека, женщинах, мире и безопасности, правилах и порядке, однако по итогам голосования за резолюцию мир понял настоящую цену этим высказываниям. Дмитрий Полянский заметил, что два члена Совета безопасности предпочли быть соучастниками "безжалостной израильской бойни".

Полянский прокомментировал блокировку резолюции по Газе Вашингтоном.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций