Полянский прокомментировал блокировку резолюции по Газе Вашингтоном

США, блокируя резолюции СБ ООН, призывающие к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта, фактически запрещают Совбезу вмешиваться, заявил на заседании СБ первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.

Совбез ООН не может выполнить возложенную на него функцию поддержания международного мира и безопасности и потребовать прекращения кровопролития на оккупированных палестинских территориях и в Израиле. Причина одна – твердолобая, эгоистичная и деструктивная позиция США, которые, стремясь любыми средствами выгородить союзника, фактически запрещают Совету безопасности ООН вмешиваться. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

Дипломат уточнил, что все это время члены Совета Безопасности вынуждены слушать, что Вашингтон, якобы, самостоятельно разберется с проблемой в рамках своей "тихой дипломатии". В Москве добавили, что власти США считают, что остальным геополититическим игрокам нужно не вмешиваться и стоять в стороне. Дмитрий Полянский заметил, что пока многочисленные американские эмиссары по вопросам Ближнего Востока совершают рабочие поездки, "тихая дипломатия" привела в реальности к кладбищу палестинских детей в секторе Газа, тысячам погибших мирных жителей, а также бомбардировкам больниц, школ, объектов БАПОР.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций