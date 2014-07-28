Постпредство РФ при ООН указало на разочарование русофобов неудачей мятежа в России

Дмитрий Полянский оценил поддержку народом президента РФ.

Русофобские силы в недружественных странах мира разочарованы тем, что в России не удалось осуществить вооруженный переворот. Соответствующее мнение в рамках общения с журналистами в Нью-Йорке высказал первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат заметил, что страна только стала сильнее, а среди населения укрепилась поддержка главы государства. Спикер добавил, что те лица, которые анализируют происходящее в РФ, понимают это, а остальные - разочарованы. Полянский рассчитывает и в дальнейшем разочаровывать русофобов все больше.

Наша страна сильна как никогда, потому что мы объединились, чтобы отразить этот мятеж. Это наше внутреннее дело, которое мы решили. Мы полностью уверены, что наша страна вышла из этого испытания сильнее. Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ в ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций