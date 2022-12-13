Бассам Саббах рассказал о гуманитарной ситуации в регионе.

Постпред при ООН заявил, что санкции мешают оказанию помощи Сирии после землетрясения. В ходе брифинга с журналистами Бассам Саббах пояснил, что западное антироссийское давление не помогает решению кризиса в регионе и пострадавшим от подземных толчков.

Многие грузовые самолеты отказываются приземляться в Сирии из-за американских и европейских санкций. Даже те страны, которые хотят послать помощь, не могут отправить грузы. Бассам Саббах, сирийский постпред в ООН

Эксперт зафиксировал перед прессой острую нехватку снаряжения и оборудования, возникшую из-за общей ситуации со стихийным бедствием и из-за западных санкций. Сирия призывает государства-члены Всемирной организации помочь властям в этой ситуации, так как поддержка нужна всей стране Ближнего Востока. Дипломат пояснил, что полученную поддержку от страны мира получат все граждане Сирии, а перед категориями людей не будут "проводиться границы".

В ООН заявили о повреждении пункта трансграничной помощи в Сирии из-за землетрясения.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций