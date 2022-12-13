Стефан Дюжаррик рассказал о ситуации с гуманитарной безопасностью в регионе.

В ООН заявили о повреждении пункта трансграничной помощи в Сирии из-за землетрясения. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперты в текущий момент работают над возможностью поставить гуманитарные грузы через альтернативные маршруты и при соблюдении суверенитета страны.

Могу заверить, что мы всегда уважали и будем уважать территориальную целостность Сирии и продолжим действовать в соответствии с мандатом Совета Безопасности. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Чиновник пояснил, что сам пункт пропуска трансграничной помощи "Баб-эль-Хава" на государственной границе между Сирией и Турцией не поврежден, однако частично разрушена ведущая к нему дорога. Специалисты не могут использовать этот путь в полной мере.

В ООН заявили о нарушении гумоперации в Сирии из-за землетрясения.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций