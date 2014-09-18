Постпред при ООН: Украина выступает за демилитаризацию ЗАЭС

Сергей Кислица рассказал о киевской версии происходящего на ЗАЭС.

Киевский режим выступает за демилитаризацию Запорожской атомной электростанции. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании Совета по Безопасности ООН сделал украинский постоянный представитель при ООН Сергей Кислица. Дипломат утверждает, что власти страны поддерживают генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в его стремлении исправить неподобающую ситуацию и восстановить безопасность на режимном объекте. Спикер принял во внимание уникальность ситуации, связанно с ЗАЭС. По мнению Кислицы, речь идет о "незаконной оккупации территории станции другим государством". Киев призывает обеспечить введение дополнительных требований по обеспечению "деоккупации и демилитаризации станции".

Мы приняли во внимание изложенные генеральным директором принципы обеспечения безопасности ЗАЭС. Они частично основаны на семи непреложных компонентах ядерной безопасности, применимых к атомным объектам по всему миру. Сергей Кислица, постпред Украины в ООН

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций