Сергей Кислица внес предложения со стороны Киева по расширению соглашения.

Украинский постоянный представитель при Всемирной организации Сергей Кислица предложил продлить зерновую сделку с Россией и Турцией на неограниченный срок или на период в 120 дней, как заявлено в международном соглашении. Соответствующую инициативу дипломат огласил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном гуманитарной ситуации в регионе конфликта. Киевский режим выступает за расширение количества участвующих в черноморской сделке морских портов.

Черноморскую зерновую инициативу нужно продлить после того, как она истечет 18 марта на по меньше мере 120 дней, как и предусмотрено, либо на неограниченный период. Ее охват должен быть расширен на украинские порты в районе Николаева. Сергей Кислица, постпред Украины в ООН

Продуктовая сделка, черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по морским портам в Черном море. В этот перечень включает Одессу. Международным согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр, расположенный в Стамбуле.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций