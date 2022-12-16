ГА ООН приняла резолюцию, осуждающую "нарушения прав человека" в Крыму

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица рассказал о том, в чем Киев обвиняет Москву.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую "нарушения прав человека" в Крыму. "Против" данного документа выступила российская сторона, а также Белоруссия, Зимбабве, Иран, Китай, КНДР, Куба, Мали, Никарагуа, Сирия, Судан, Эритрея, Эфиопия. В общей сложности не поддержали резолюцию 13 стран, еще 80 - воздержались от принятия решения, а поддержали текст - 82 государства. Авторы текста призывают Москву "немедленно прекратить агрессию против Украины и вывести все войска с ее территории". Они осудили временную "оккупацию территории" территории полуострова.

Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций