Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма

"За" - 120 стран, "против" - 10, "воздержались" - 50.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма. Соответствующее заявление делегаты приняли в ходе очередного заседания. Речь идет об одобрении документа, получившего полное наименование "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". "За" принятие проекта высказались 120 государств, "против" - 10", еще 50 решили воздержаться. В тексте говорится о рекомендации принимать конкретные меры в законодательной сфере, области образования в соответствии с международными обязательствами по обеспечению прав человека. В частности, речь идет о недопущении пересмотра итогов Второй мировой войны и исторических событий, невозможности отрицания преступлений против человечности и военных преступлений. Авторы резолюции осудили любые инциденты, связанные с пропагандой нацизма. В частности, речь идет о граффити пронацистского толка, которые наносятся вандалами на памятниках жертв ВОВ.

Стоит уточнить, что в списке тех стран, которые не поддержали данную резолюцию, записаны Германия, Италия, Австрия, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Япония, Латвия, Польша, Испания, Украина, Великобритания и Америка. Воздержавшимися остались Афганистан, Эквадор, Мьянма, Палау, Панама, Папуа - Новая Гвинея, Южная Корея, Самоа, Швейцария и Турция.

В США заявили, что не видят возможности исключить РФ из числа постоянных членов Совбеза.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций