Сергей Кислица надеется на получение от Запада артиллерии.

Украинский постоянный представитель при Всемирной организации Сергей Кислица на созванном Россией заседании Совета Безопасности призвал поставить киевским властям больше вооружений. Иностранный дипломат отметил, что в частности, армия киевского режима должна получить от международных союзников артиллерию.

Я хотел бы использовать эту платформу, <...> чтобы повторить призывы моего президента и министра: нам нужны системы ПВО и истребители - и проблема российских истребителей и бомб перестанет существовать. Сергей Кислица, постпред Украины в ООН

Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS говорил о том, что Украина проиграет в региональном конфликте в том случае, если не получит от Вашингтона дополнительной поддержки.

Постпред при ООН: Украина выступает за демилитаризацию ЗАЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций