Украинский постоянный представитель при Всемирной организации Сергей Кислица на созванном Россией заседании Совета Безопасности призвал поставить киевским властям больше вооружений. Иностранный дипломат отметил, что в частности, армия киевского режима должна получить от международных союзников артиллерию.
Я хотел бы использовать эту платформу, <...> чтобы повторить призывы моего президента и министра: нам нужны системы ПВО и истребители - и проблема российских истребителей и бомб перестанет существовать.
Сергей Кислица, постпред Украины в ООН
Напомним, что лидер киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS говорил о том, что Украина проиграет в региональном конфликте в том случае, если не получит от Вашингтона дополнительной поддержки.
Постпред при ООН: Украина выступает за демилитаризацию ЗАЭС.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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