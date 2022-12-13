Постпред США утверждает, что санкции не препятствуют сельхозэкспорту России

Линда Томас-Гринфилд рассказала об экстраординарных мерах США.

Американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд утверждает, что западные санкции не препятствуют сельскохозяйственному экспорту России, который идет в рамках зерновой сделки. Соответствующее мнение дипломат огласила в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации, посвященному гуманитарной ситуации в регионе конфликта. Она пояснила, что проблема кроется не в односторонних ограничениях. В США пояснили, что власти прикладывают экстраординарные усилия для того, чтобы донести до стран и частного сектора сведения об исключениях из санкций в отношении российского продовольствия и удобрений.

Мы знаем, и весь остальной мир знает, что российский продовольственный экспорт находится, по крайней мере, на довоенном уровне. Когда мы слышим заявления российских властей, что они сталкиваются с препятствиями при экспорте продовольствия и удобрений, эти цифры показывают, что это не так. Линда Томас-Гринфилд, постпред РФ в ООН

Постпред США сообщила, что антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН поддержали 68 стран.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций