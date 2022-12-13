Постпред США сообщила, что антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН поддержали 68 стран

Линда Томас-Гринфилд оценила поддержку документа со стороны мировых держав.

Американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила журналистам о том, что антироссийскую резолюцию Генеральной ассамблеи при Всемирной организации поддержали 68 стран. Ранее этот документ был представлен в генеральный секретариат. Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе брифинге с прессой в Госдепе США. Эксперт пояснила, что в тексте говорится о достижении справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира на Украине.

К настоящему моменту уже 68 стран выступили в поддержку этого важного документа, и мы решительно призываем все страны - члены ООН проголосовать за эту резолюцию, проголосовать за мир. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

В США не ожидают, что КНР представит альтернативную резолюцию по Украине.

Фото и видео: Организация объединенных наций