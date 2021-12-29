Постпред России Ульянов заявил о вступлении переговоров по СВПД в финальную стадию

Михаил Ульянов в Twitter оценил завершающий этап по СВПД.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о вступлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий в финальную стадию. По словам спикера, возвращение США и Ирана к выполнению соглашения ускорится за счет исключений, которые дают Тегерану возможности использовать помощь от других государств в сфере освоения атома.

Решение США восстановить "ядерные" исключения - это шаг в правильном направлении. Это поможет ускорить восстановление СВПД и обоюдное возвращение США и Ирана к соглашению 2015 года Михаил Ульянов, дипломат РФ

Напомним, что эксперты считают, что американские исключения по санкционному давлению для Ирана замедлят реализацию национальной ядерной программы.

Небензя: РФ не озвучивала число 100 тысяч военных на границе.

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