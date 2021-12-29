Небензя: РФ не озвучивала число 100 тысяч военных на границе

Постпред РФ при ООН заметил, что его страна не подтверждала данные о количестве военнослужащих, размещенных около границ Украины.

Небензя заявил, что РФ не озвучивала число 100 тысяч военных на границе с Украиной. Об этом постоянный представитель России рассказал на экстренном заседании в Совете Безопасности ООН. Дипломат заметил, что не понимает, откуда Западные страны взяли сведения о размещении на государственной границе с Украиной такого числа российских военнослужащих. Таким образом он ответил на вопрос о том, сколько в регионе на самом деле войск.

Мы помним эти приемы еще с тех пор, как покойный госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал в этом зале пробиркой с неизвестным веществом в качестве доказательства оружия массового поражения в Ираке. Оружие так и не нашли, но что стало со страной, всем известно. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним, что Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению американцев в Ирак в 2003 году. На заседании СБ ООН 5 февраля делегат заявил, что получил информацию об имеющихся у Саддама Хусейна технологиях по изготовлению биологического оружия.

Небензя покинул заседание СБ ООН для встречи с генсеком ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций