Постпред РФ назвал преувеличением тезис Борреля, что отношения России и ЕС "достигли дна"

Владимир Чижов прокомментировал итоги встречи представителя ЕС с главой МИД РФ в Москве.

Постоянный представитель РФ назвал преувеличением тезис верховного представителя Евросоюза по вопросам дипломатии Жозепа Борреля о том, что отношения России и ЕС "достигли дна".

Разговор в Москве был трудный, в первую очередь для наших партнеров. Но, с другой стороны, он был безусловно откровенным, и, думаю, никто из участников не будет отрицать, что в конечном итоге он был высокопрофессиональным Владимир Чижов, постпред РФ при ЕС

Дипломат напомнил, что Лавров и Боррель в Москве рассматривали те вопросы, по которым позиции РФ и ЕС близки или совпадают. Также изучались проблемы, по которым существует разделение во взглядах.Чижов уверен, что именно это и подчеркивает необходимость продолжения диалога между сторонами. Боррель подтвердил эту позицию.

Боррель допустил введение новых санкций против России.

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