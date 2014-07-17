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Постпред Китая в ООН: территориальная целостность стран должна соблюдаться

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Чжан Цзюнь выступил на заседании Совбеза.

Китайский постоянный представитель при ООН заявил, что территориальная целостность стран должна соблюдаться. Об этом Чжан Цзюнь упомянул в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Дипломат отметил, что легитимные обеспокоенности государств в сфере безопасности и обороны, которые требуется рассматривать со всей серьезностью.

Наша позиция по тому, как стоит рассматривать конфликт на Украине, остается неизменной и четкой - суверенитет и территориальная целостность стран должны соблюдаться.

Чжан Цзюнь, постпред КНР в ООН

Китай успешно вывел на орбиту три новых исследовательских спутника Shiyan.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций

Теги: китай, сб оон, совет безопасности, чжан цзюнь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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