Китай успешно вывел на орбиту три новых исследовательских спутника Shiyan

Запуск ракеты Long March 6 (Changzheng-6) признан успешным.

Китай успешно вывел на околоземную орбиту три новых исследовательских проектов Shiyan (спутники Shiyan-16А, Shiyan-16В и Shiyan-17). Эти аппараты будут использоваться учеными в целях мониторинга окружающей среды, исследования космического пространства и атмосферы планеты. В частности эта работа необходима ради раннего предупреждения стихийных бедствий. Запуск состоялся с территории космодрома Тайюань, расположенного в северной провинции Шаньси. Ракета-носитель Long March 6 (Changzheng-6) стартовала в 07:50 утра по местному времени (в 02:50 утра по времени Москвы). Специалисты компании-оператора указали в сообщении о том, что все устройства успешно вышли на заданные координаты.

Напомним, что данный запуск ракеты стал 440-м для носителей серии Changzheng.

Китай запустил на орбиту новый исследовательский спутник "Юньхай-1".

Фото и видео: YouTube / CGTN