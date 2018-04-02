Китай запустил на орбиту новый исследовательский спутник "Юньхай-1"

Старт ракеты Long March 2D состоялся в космодрома Цзюцюань.

Китай запустил на околоземную орбиту новый исследовательский спутник "Юньхай-1". Об этом рассказали представители местного информационного агентства "Синьхуа" со ссылкой на представителей Национального аэрокоссического агентства КНР. Эксперты пояснили, что запущенный в космос аппарат Yunhai-103 необходим Пекину для мониторинга окружающей среды. Старт ракеты-носителя Long March 2D (Changzheng-2D) состоялся в 07:15 утра по местному времени (в 02:15 утра по времени Москвы) с территории космодрома Цзюцюань, расположенного в северо-западной провинции Ганьсу. К настоящему моменту данный космический запуск признан успешным.

Известно, что спутниковая система Yunhai-103 предназначена для исследования космического пространства и атмосферы планеты, в том числе с целью раннего предупреждения стихийных бедствий. Текущий старт ракеты стал 438-ым по счету для носителей данной серии (Changzheng).

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Фото и видео: CCTV