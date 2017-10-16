Китай обнаружил на Луне неизвестный ранее минерал

Находка с естественного спутника земли названа "Камень Чанъэ"

Китайские ученые обнаружили новый минерал в образцах лунного грунта. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции сделал заместитель председателя Национального агентства Китая по атомной энергии Дун Баотун. Эксперт пояснил, что элемент найден в тех образцах, которые прибыли на Землю еще в 2009 году в рамках миссии "Чанъэ-5". Неизученный минерал получил наименование "Камень Чанъэ". Эксперт пояснил, что открытие следует считать крупным достижением науки в сфере космических исследований.

Новый минерал, обнаруженный в лунном грунте, был назван "Камень Чанъэ" в соответствии с решением комиссии по классификации и наименованию новых минералов Международной минералогической ассоциации (IMA). Дун Баотун, замглавы ведомства КНР

Китай 24 ноября 2020 года запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", 1 декабря он совершил посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, собрал лунный грунт и уже 17 декабря приземлился на севере Китая. Вся миссия заняла 23 дня, на Землю аппарат доставил 1731 грамма реголита. "Чанъэ-5" стал первым за 44 года космическим аппаратом, отправленным за грунтом Луны, а Китай - третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.

Ракета Ariane 5 со спутником связи Eutelsat стартовала с космодрома Куру.

Фото и видео: 央视军事