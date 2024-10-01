Постпред КНДР заявил, что агрессия США вынудила страну разработать ядерное оружие

Ким Сон рассказал о необходимости ядерного оружия Пхеньяну для собственной защиты.

Агрессивная по отношению к Северной Корее американская внешняя политика вынудила Пхеньян создать ядерное оружие, именно оно сдерживает региональный конфликт на полуострове. Соответствующее мнение высказал постоянный представитель Северной Кореи при Всемирной организации Ким Сон, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при ООН в Нью-Йорке. Иностранный дипломат указал коллегам

Это не ядерное оружие КНДР делает США враждебными по отношению к нам. Правда состоит в том, что враждебность США и ядерная угроза, сохранявшаяся в течение 70 лет, заставили нас принять историческое решение заполучить ядерное оружие. Наше ядерное оружие было создано и существует для самозащиты. Ким Сон, представитель КНДР

Ким Сон напомнил о том что именно власти США применили ядерное оружие, когда привезли его на Корейский полуостров в прошлом веке и угрожали им КНДР. Дипломат добавил, что в Вашингтоне безостановочно говорят о "конце режима" в независимом государстве, но при этом сами сохраняют право на совершение первого ядерного удара по КНДР. В Пхеньяне объяснили, что поэтому укрепляют собственный потенциал сдерживания противника ради государственной безопасности, а также поддержания стабильности в регионе. В КНДР полагают, что военные учения между США и Южной Кореей лишь "нагнетают напряженность".

В КНДР заявили, что США и Запад перекладывают вину за ситуацию на Украине на других.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций