Ким Сон обвинил Вашингтон в финансировании военных блоков по всему миру.

США и страны коллективного Запада перекладывают вину за возникновение регионального конфликта на Украине на другие государства. Соответствующее мнение высказал постоянный представитель Северной Кореи при Всемирной организации Ким Сон, выступая на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи при ООН в Нью-Йорке. Иностранный дипломат указал коллегам на то, что власти в Вашингтоне делают резкие выпады против нормального развития отношений, так как стремятся оправдать беспринципную политическую и военную поддержку своего международного союзника и формирование военных альянсов на глобальном уровне.

Что касается ситуации на Украине, которая усилиями США и западных стран тянется почти три года, то они перекладывают ответственность на другие страны, хотя она стала результатом расширения НАТО на восток и военных поставок на астрономические суммы союзнику. Ким Сон, представитель КНДР

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций