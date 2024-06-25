Постпред Ирана при ООН заявил, что альтернативы СПВД не существует

Амир Саид Иравани оценил политику Запада в отношении СВПД.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе остается наилучшим решением для региона, а альтернативы ему не существует. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель исламской республики при Всемирной организации Амир Саид Иравани, выступая на заседании Совета Безопасности ООН. Иностранный дипломат уточнил, что на страну оказывается давление, но угрозы и запугивания лишь приведут мир к тупиковой ситуации. Тегеран призывает к честному и конструктивному сотрудничеству, что говорит о варианте возрождения СВПД.

СВПД был результатом многосторонних дипломатических усилий, который был достигнут с трудом, и он успешно предотвратил возможный кризис. Ему нет альтернативы. Его возобновление в реальности отвечает интересам всех его подписантов. Амир Саид Иравани, постпред Ирана в ООН

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя в свою очередь призвал европейских участников СВПД, а также американские власти вернуться за стол переговоров по ядерной сделке с Ираном.

Оверчук: решение о наделении Ирана статусом наблюдателя в ЕАЭС могут принять к концу года.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций