Постпред Ирана при ООН Иравани: Тегеран отвергает утверждения о поставках БПЛА в Россию

Амир Саид Иравани выступил перед СМИ по завершению закрытого заседания Совета Безопасности.

Иранский постоянный представитель при ООН Амир Саид Иравани рассказал журналистам в ходе брифинга о том, что Тегеран категорически отвергает утверждения коллективного Запада поставках БПЛА в Россию для применения этих дронов в украинском конфликте.

Иран категорически отвергает безответственные и безосновательные утверждения о том, что Иран передавал БПЛА для применения в конфликте на Украине. Амир Саид Иравани, постпред Ирана в ООН

Ранее заместитель постоянного российского представителя при Всемирной организации Дмитрий Полянский прокомментировал заявления о "поставках иранских беспилотников". Дипломат уточнил, что он разочарован тем, что страны пытаются продвигать собственную политическую повестку за счет "компании дезинформации против Ирана". Эксперт добавил, что эти государства вводят в заблуждение своими действиями, интерпретируя резолюцию 2231 таким образом, чтобы установить ложную связь между безосновательными обвинениями в адрес Ирана и этим документом.

Министр обороны Израиля заявил, что не будет поставлять Украине вооружения.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций