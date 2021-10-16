Министр обороны Израиля заявил, что не будет поставлять Украине вооружения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и местный министр обороны Бени Ганц заявили о том, что не будут поставлять Украине вооружения. При этом еврейское государство продолжит осуществление собственной гуманитарной миссии. Глава профильного ведомства уточнил, что власти Израиля поддерживают киевский режим при помощи отправки в страну спасательного оборонительного оборудования.
Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине по ряду оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в тех рамках, как мы делали в прошлом"
пресс-служба Минобороны Израиля
Эксперт добавил, что в Израиле поддерживали и будут поддерживать украинскую сторону, а также коллективный Запад и НАТО. Ранее региональные СМИ написали о том, что Израиль отклонил просьбу офиса резидента Украины о телефонном разговоре между министром по обороне Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым.
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Фото и видео: YouTube / MSNBC
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