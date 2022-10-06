Иран предложил создать общую экономическую зону в Прикаспийском регионе

Мохамммад Мохбер призывает коллег к расширению сотрудничества в сфере экономики.

Иран предложил создать общую экономическую зону и зеленый таможенный коридор в Прикаспийском регионе. Соответствующей информацией с коллегами на пленарном заседании Второго Каспийского экономического форума в Москве поделился Первый вице-президент исламского государства Мохамммад Мохбер. Чиновник добавил, что власти Тегерана рассчитывают на всестороннее сотрудничество со странами-соседями, а также остальными участниками.

В целях использования наибольшего потенциала государств и частных секторов прикаспийских стран… предлагаем создать общую экономическую зону в прикаспийском регионе, а также зеленого таможенного коридора. Мохамммад Мохбер

Напомним, что 2-й Каспийский экономический форум проводится в Москве 5-6 октября. В мероприятии принимают участие представители органов власти и компаний "каспийской пятерки": России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркменистана.

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Фото и видео: Правительство России