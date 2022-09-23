Яир Лапид объяснил, почему нельзя допустить появления в Иране ядерного арсенала.

Израиль сделает все возможное, чтобы помешать Ирану заполучить ядерное оружие. Соответствующее заявление в ходе выступления на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке сделал премьер-министр Яир Лапид. Он пояснил, что еврейское государство не намерено мириться с тем, что страна Ближнего Востока планирует превратиться в ядерную державу. В Иерусалиме напомнили о том, что обладают армией, государством и хорошими друзьями, в числе которых находятся США.

У нас есть возможности, и мы не боимся использовать их. Мы сделаем все возможное: Иран не получит ядерное оружие. Мы не будем безучастны, пока есть кто-то, кто пытается убить нас. Яир Лапид, премьер-министр Израиля

Израильский премьер-министр выразил убежденность в том, что иранский режим использует свое ядерное оружие в том случае, если получит к нему доступ. Яир Лапид призвал отказать Тегерану в формировании внятной военной угрозы. Если в Иране откажутся от ядерного оружия, то в этом случае Израиль будет готов говорить о долгосрочном и твердом соглашении.

Лапид: создание двух государств для народов Израиля и Палестины отвечает израильским интересам.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций