Премьер еврейского государства оценил отношения с палестинцами.

Израильский премьер-министр Яир Лапид: создание двух государств для народов Израиля и Палестины отвечает израильским интересам. Об этом чиновник сообщил в ходе своего выступления на 77-ой Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Глава еврейского государства прокомментировал палестино-израильский конфликт.

Соглашение с палестинцами, основанное на двух государствах для двух народов, - это правильная вещь для безопасности Израиля, для экономики Израиля и для будущего наших детей. Яир Лапид, премьер-министр Израиля

Эксперт подчеркнул, что большинство израильтян, в том числе он, поддерживают данный путь урегулирования конфликта. Единственным условием со стороны еврейского народа является то, что палестинская страна должна быть мирным, а не еще одной международной террористической базой, угрожающей благополучию региона и существованию Израиля. Яир Лапид отметил, что Иерусалим будет готов защищать граждан и их безопасность в любой момент.

Если кто-нибудь думает, что это чрезмерный запрос, посмотрите на соседство, в котором мы живем: посмотрите на Ливан - коллапсирующее государство, на Сирию, где кровожадный режим уничтожил полмиллиона собственных людей. Яир Лапид, премьер-министр Израиля

Премьер Израиля осудил высказывания палестинского лидера о Холокосте.

Фото и видео: YouTube / Организаций Объединенных Наций