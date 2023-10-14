Постпред Британии при ООН: по резолюции РФ по Ближнему Востоку необходимы консультации

Барбара Вудворд выступила после закрытого заседания СБ ООН.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд заявила журналистам о том, что по предложенному Россией проекту резолюции Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку нужны серьезные консультации. Соответствующей информацией дипломат поделилась публично после закрытого заседания Совбеза, посвященного израильско-палестинскому кризису на Ближнем Востоке. Иностранный специалист заметила, что такое решение объясняется значимостью вопроса для мира.

Нам нужно время для консультаций, для серьезных консультаций. Барбара Вудворд, постпред Британии в ООН

Напомним, что обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. Боевики считают атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Еврейское государство объявило о полной блокаде сектора Газа, после чего армия ЦАХАл стала совершать удары по территории, а также по отдельным районам Ливана и Сирии. Дополнительно вооруженные столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан

В Британии заявили, что экспорт сельхозпродукции через Румынию не заменит зерновую сделку.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций