В Британии заявили, что экспорт сельхозпродукции через Румынию не заменит зерновую сделку

Барбара Вудворд рассказала об альтернативе черноморской сделки через Румынию.

Предлагаемые маршруты экспорта украинской сельскохозяйственной продукции через Румынию не смогут стать полноценной заменой путям, которые использовались при реализации зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе брифинга с журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сделала британский постоянный представитель при Всемирной организации Барбара Вудворд. Дипломат уточнила, что сделка позволяла ранее перевозить до трех миллионов тонн продукции по акватории региона. Маршрут по Румынии вдоль побережья или по земле превысит стоимость самого груза, а также снизит объемы экспорта.

Вторая проблема: Румынию непосредственно касаются заявления РФ о том, что любые суда на Черном море могут стать целями, поэтому не думаю, что использование румынских портов решит проблему. Барбара Вудворд, постпред Британии в ООН

ООН выразила обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций