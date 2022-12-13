Постпред Британии при ООН Фиппс заявил, что Лондон осуждает подрыв «Северного потока»

Томас Фиппс призвал дождаться результатов международного расследования.

Великобритания осуждает диверсию, которая была совершена в сентябре прошлого года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление дипломат сделал перед коллегами в ходе выступления на профильном заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Эксперт приветствовал опубликованное 21 февраля совместное письмо, в котором говорится о том, что расследование диверсии продолжается. Под этим документом также подписались Дания, Швеция и Германия.

...Осуждает акты диверсии, которые были направлены против газопровода "Северный поток"... Полностью поддерживает данные технические расследования, которые ведутся компетентными национальными органами и ожидает их результатов. Томас Фиппс, постпред Британии в ООН

Напомним, что компания-оператор Nord Stream AG 27 сентября 2022 года сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских российских газопроводов. Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов. Генеральная прокуратура России инициировала возбуждение уголовного дела об акте международного терроризма.

Небензя заявил, что Россия сомневается в возможности посредничества ООН по Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций