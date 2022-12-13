В СБ ООН рассказали, что позиция Совбеза "вызывает вопросы".

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что Россия сомневается в возможности посредничества ООН по Украине. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления на заседании Совета Безопасности. Эксперт отметил, что говорит о той позиции, которую международные структуры заняли по отношению к РФ. Она "вызывает вопросы".

Сегодня многие говорят о том, что ООН обязательно должна сыграть роль посредника между Россией и Украиной. А как вы думаете, с учетом того, что я сказал, можем мы доверять такому посредничеству? Где гарантия того, что теперь секретариат будет вести себя по-другому? Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт пояснил, что чем больше западные делегации в СБ ООН будут на заседании "вопреки очевидным фактам читать сказки", говоря о том, что именно российская сторона не выполняла минские обязательства, тем больше людей в мире поймет тот факт, что истинное положение дел заключается совершенно в другом. Василий Небензя уверен в том, что у Москвы не было другого выхода, кроме как защищать свою страну, ее идентичность и будущее. Россия полагает, что Совбез в ситуации с "Минском-2" не справился со своей прямой обязанностью, которая включает в себя поддержание мира и стабильности.

Небензя считает, что отказ от минских соглашений оказался трагедией для Украины.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

