В СБ ООН рассказали о курсе на конфронтацию со стороны Киева.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя считает, что отказ от минских соглашений оказался трагедией для Украины. Соответствующее заявление дипломат сделал перед коллегами в ходе выступления на заседании СОвета Безопасности ООН, созванной Москвой по вопросу годовщины заключения "Минска". Эксперт уверен, что украинский народ еще сможет дать оценку данному преступлению. Небензя полагает, что Киев отказался выполнять договоренности в угоду геополитическим амбициям коллективного Запада.

Отказ от выполнения минских соглашений оказался трагедией для Украины, произошедшей из-за преступной политики украинского руководства, подзуживаемого коллективным Западом. Уверены, что украинский народ еще даст этому преступлению свою оценку. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт добавил, что действующий лидер страны, президент Владимир Зеленский был выбран на свой должностной пост в 2019 году заметным большинством голосов именно потому, что обещал гражданам национальный диалог в защиту русского языка и межнациональное согласие. Однако после выборов он продолжил курс своих политических предшественников на конфронтацию с РФ, а также забыл данные ранее предвыборные обещания.

Небензя считает, что Польша и страны Балтии хотят расчленить Россию.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций