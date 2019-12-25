Постояльцы дома престарелых в Мытищах заявили СК, что к ним не применяли насилие

Следователи провели оперативные мероприятия в учреждении.

Постояльцы дома престарелых в Мытищах заявили, что к ним не применяли насилие. Такую позицию пенсионеры заявили следователям по Московской области. Специалисты регионального управления СК РФ проверили информацию о том, что постояльцев привязывают к кроватям. Скандал разгорелся после опубликования ролика с данным инцидентом. на кадрах было заметно, что одна из женщин привязана к койке. Следователи запросили у руководства имеющуюся документацию и провели осмотр помещения. Позже были допрошены 15 пожилых людей, проживающий в данном учреждении.

Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались. Врачом травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено. Ольга Врадий, представитель СК РФ по Подмосковью

В настоящее время предприняты усилия по установлению местонахождения бывшей сотрудницы пансионата, которая сняла и выложила ролик в Telegram-канал.

Врача из Волгограда заподозрили в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет РФ

