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Постояльцы дома престарелых в Мытищах заявили СК, что к ним не применяли насилие
Сегодня, 10:58
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Постояльцы дома престарелых в Мытищах заявили СК, что к ним не применяли насилие

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Следователи провели оперативные мероприятия в учреждении.

Постояльцы дома престарелых в Мытищах заявили, что к ним не применяли насилие.  Такую позицию пенсионеры заявили следователям по Московской области. Специалисты регионального управления СК РФ проверили информацию о том, что постояльцев привязывают к кроватям. Скандал разгорелся после опубликования ролика с данным инцидентом. на кадрах было заметно, что одна из женщин привязана к койке. Следователи запросили у руководства имеющуюся документацию и провели осмотр помещения. Позже были допрошены 15 пожилых людей, проживающий в данном учреждении. 

Из их опроса следует, что противоправные действия в отношении них не совершались. Врачом травматологом проведено медицинское освидетельствование, по результатам которого внешних видимых телесных повреждений у пенсионерок не выявлено.

Ольга Врадий, представитель СК РФ по Подмосковью

В настоящее время предприняты усилия по установлению местонахождения бывшей сотрудницы пансионата, которая сняла и выложила ролик в Telegram-канал.

Врача из Волгограда заподозрили в выдаче поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет РФ
 

Теги: дом престарелых, мытищи, подмосковье, следственный комитет
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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