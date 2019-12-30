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Постаревший Джон Коннор из "Терминатора" разочаровал фанатов своим видом

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Пользователи решили, что актёра скорее убьет фаст-фуд и алкоголь, чем киборг Т-1000 из фильма.

Актёр Эдвард Ферлонг , который в 1991 году сыграл привлекательного 14-летнего Джона Коннора в фильме "Судный день", разочаровал своим внешним видом поклонников.

Фотография постаревшего и располневшего Ферлонга недавно появилась в сети. Актера (слева на снимке) сняли во время новогодней вечеринки. Пользователи решили, что актёра скорее убьет фаст-фуд и алкоголь, чем киборг Т-1000 из фильма.

Также на снимке запечатлен порноактёр Рон Джереми, что стало также поводом для иронии.

Ранее "Терминатор" возглавил американский прокат.

Фото: Twitter/ Álex Oliveres
Видео: YouTube/ Flashback FilmMaking

Теги: джон коннор, терминатор
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура,

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