Постаревший Джон Коннор из "Терминатора" разочаровал фанатов своим видом

Пользователи решили, что актёра скорее убьет фаст-фуд и алкоголь, чем киборг Т-1000 из фильма.

Актёр Эдвард Ферлонг , который в 1991 году сыграл привлекательного 14-летнего Джона Коннора в фильме "Судный день", разочаровал своим внешним видом поклонников.

Фотография постаревшего и располневшего Ферлонга недавно появилась в сети. Актера (слева на снимке) сняли во время новогодней вечеринки. Пользователи решили, что актёра скорее убьет фаст-фуд и алкоголь, чем киборг Т-1000 из фильма.

Также на снимке запечатлен порноактёр Рон Джереми, что стало также поводом для иронии.

Ранее "Терминатор" возглавил американский прокат.

Фото: Twitter/ Álex Oliveres

Видео: YouTube/ Flashback FilmMaking