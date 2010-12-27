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"Терминатор" возглавил американский прокат
Сегодня, 15:09
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IRINA_CHALKINA

"Терминатор" возглавил американский прокат

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Лента смогла заработать за стартовый уикенд $29 млн.

Во вторник, 5 ноября, стало известно о том, что лидером прошедших выходных в США стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы". Об этом сообщает РБК.

По данным аналитиков, лента заработала за прошедшие выходные $29 млн. Однако, это $11 миллионов меньше, чем ожидали прокатчики. Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг. 

Напомним, что в России показ ленты стартовал 31 октября.  Сюжет шестой части франшизы полностью игнорирует ранее вышедшие фильмы.

Ранее мы сообщли о том, что съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.

Фото:кадр из фильма

Теги: кино, культура, мировые новости, терминатор
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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