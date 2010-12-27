"Терминатор" возглавил американский прокат

Во вторник, 5 ноября, стало известно о том, что лидером прошедших выходных в США стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы". Об этом сообщает РБК.
По данным аналитиков, лента заработала за прошедшие выходные $29 млн. Однако, это $11 миллионов меньше, чем ожидали прокатчики. Мировая премьера фильма состоялась 23 октября. Первые зрители пришли от нового "Терминатора" в восторг.
Напомним, что в России показ ленты стартовал 31 октября. Сюжет шестой части франшизы полностью игнорирует ранее вышедшие фильмы.
Ранее мы сообщли о том, что съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли.
Фото:кадр из фильма
Обсуждение ( 0 )