По сюжету нового фильма герои окажутся в Рио-де-Жанейро.

Съемки третьей части "Фантастических тварей" вновь перенесли. Об этом сообщило издание Deadline.

Известно, что съемки нового фильма должны были стартовать в июле 2019 года. Потом их перенесли на осень 2019 года, а теперь – на весну 2020 года. Таким образом, фильм появится на экранах не раньше ноября 2021 года.

В студии Warner Bros., которая занимается производством фильма, сообщили, что решили дать сценаристам и режиссеру больше времени на работу.

Режиссером третьей части "Фантастических тварей" станет Дэвид Йейтс, который работал над предыдущими частями франшизы. Главную роль в фильме по-прежнему будет исполнять Эдди Редмэйн (роль Ньюта Саламандера). Больше экранного времени дадут Джессике Уилльямс, сыгравшей во второй части профессора Юлали Хикс.

Самым большим вопросом, терзающим фанатов, остается сюжет третьей части. Ранее они спросили у Джоан Роулинг в Twitter, о чем будет следующий фильм. Писательница заявила, что действие развернется в Бразилии в 1930-е годы.

Как мы помним из второго фильма, Грин-де-вальд собирал сторонников, к числу которых присоединились Куинни Голдштейн и Криденс Бэрбоу. В это же время Нюхль принес Ньюту украденный у злого волшебника пузырек с кровью – символ клятвы, не дающей Дамблдору и Грин-де-Вальду сражаться. Вероятно, в следующей части, Грин-де-Вальд и его армия попробуют найти способ обойти клятву на крови.

Ранее мы писали, что в сети появился новый клип фронтмена Rammstein, снятый в Петербурге.

Фото: кадр из фильма "Фантастические твари"

Видео: Youtube/ iVideos