В сети появился новый клип фронтмена Rammstein, снятый в Петербурге

Песня, на которую снят клип, называется "Knebel" (кляп)

Во вторник, 5 ноября, в сети появился новый клип группы Rammstein, снятый в Петербурге. Ролик опубликован на офицальноv YouTube-канале Тилля Линдеманна.

Песня, на которую снят клип, называется "Knebel" (кляп). Ранее СМИ писали, что съемки клипа проходили на "Ленфильме". Однако, действия клипа происходят вне киностудии. В видеоролике Линдеманн предстает в образе заключенного, он ест тараканов и плавает под водой.

Напоним, что Тилль Линдеманн намерен снять в Петербурге сразу три клипа. Музыкант прилетел в город на Неве еще 11 октября. Об этом свидетельствует информация в его Instagram. Фронтмен немецкой метал-группы намерен снять в одном из видеороликов певицу Светлану Лободу.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован новый трейлер сериала "Новый папа".

Видео:Lindemann Official/YouTube