Лидер Rammstein снимает новый клип на "Ленфильме"

В среду, 23 октября, стало известно, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн снимает новый клип на "Ленфильме". Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.
"Ленфильм...новое видео в процессе"
— подписал публикацию Линдеманн.
Музыкант облачен в костюм-тройку, плащ, на лице красуются очки, а на голове шляпа. Поклонники отметили, что никогда не видели музыканта в такой классической одежде.
Напоним, что Тилль Линдеманн намерен снять в Петербурге сразу три клипа. Музыкант прилетел в город на Неве еще 11 октября. Об этом свидетельствует информация в его Instagram. Фронтмена немецкой метал-группы намерен снять в одном из видеороликов певицу Лабоду.
Ранее мы сообщали о том, что лидер Rammstein выпустил клип на новую песню.
Фото:till_lindemann_official/istagram
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