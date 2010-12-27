Лидер Rammstein снимает новый клип на "Ленфильме"

Тилль Линдеманн намерен снять в Петербурге сразу три клипа.

В среду, 23 октября, стало известно, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн снимает новый клип на "Ленфильме". Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.

"Ленфильм...новое видео в процессе" — подписал публикацию Линдеманн.

Музыкант облачен в костюм-тройку, плащ, на лице красуются очки, а на голове шляпа. Поклонники отметили, что никогда не видели музыканта в такой классической одежде.

Напоним, что Тилль Линдеманн намерен снять в Петербурге сразу три клипа. Музыкант прилетел в город на Неве еще 11 октября. Об этом свидетельствует информация в его Instagram. Фронтмена немецкой метал-группы намерен снять в одном из видеороликов певицу Лабоду.

Ранее мы сообщали о том, что лидер Rammstein выпустил клип на новую песню.

Фото:till_lindemann_official/istagram