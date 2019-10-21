Лидер Rammstein выпустил клип на новую песню

Композиция называется Ich weiß es nicht ("Я не знаю").

Музыканты из группы Lindemann Тилль Линдеманн и Петер Тэгтгрен выпустили клип на новую песню Ich weiß es nicht ("Я не знаю"). Ролик опубликован на YouTube-канале артистов.

Эта композиция является вторым синглом из нового альбома F&M. В трек-лист войдут еще 11 песен, среди них Allesfresser, Blut, Knebel, Platz Eins, Frau & Mann и др. Выход пластинки запланирован на 22 ноября.

Lindemann – это совместный проекта лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна и солиста Pain и Hypocrisy Петера Тэгтгрена. В 2015 году вышел первый альбом группы под названием Skills in Pills.

Ранее мы писали, что лидер Rammstein Линдеманн снимает в Петербурге клип с Лободой.

Видео: YouTube / Lindemann Official