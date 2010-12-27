У фронтмена немецкой метал-группы запланировано сразу три съемки в Северной столице.

В пятницу, 18 октября, стало известно о том, что лидер Rammstein Линдеманн снимает в Петербурге клип с Лободой. Об этом сообщает "Коммерсант".

Тиль Линдеманн прилетел в город на Неве еще 11 октября. Об этом свидетельствует информация в его Instagram. У фронтмена немецкой метал-группы запланировано сразу три съемки в Северной столице.

Фронтмен немецкой метал-группы поселился недалеко от Эрмитажа. Также он посетил вечеринку Светланы Лободы по поподу ее дня рождения. Отметим, что слухи о романе певицы и Тилля Линдеманна появились в 2017 году. Комментировать же подробности отношений звезды отказывались.

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Видео: Тиль Линдеманн / Instagram